Israel confirma que mató a un comandante de Hizbulá en un bombardeo en el sur de Líbano

Jerusalén, 22 oct (EFE).- El Ejército israelí confirmó este miércoles la muerte de Issa Ahmad Karbala, al que identificó como comandante de un pelotón de la fuerza Radwan de Hizbulá, en un bombardeo con dron contra la localidad de Ain Qana (sur del Líbano), pese al alto el fuego vigente y apenas dos días después de varios ataques israelíes en la misma región.