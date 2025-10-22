Jura nueva ministra de Mujer en Paraguay con el objetivo de eliminar violencia de género

Asunción, 22 oct (EFE).- La nueva ministra de la Mujer de Paraguay, Alicia Pomata, juró este miércoles en el cargo ante el presidente del país, Santiago Peña, tras la renuncia de su antecesora, Cynthia Figueredo, con el objetivo de trabajar para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres en su país.