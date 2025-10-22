King valora el papel fundamental del ADN mitocondrial en los casos de las Abuelas de Mayo

En un encuentro con público en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón (Asturias), organizado por la Fundación Princesa de Asturias en la Semana de los Premios, la científica ha narrado su experiencia trabajando con las 'Abuelas de Plaza de Mayo' y el Equipo Argentino de Antropología Forense en la identificación de cadáveres en fosas comunes y de los hijos de estos que fueron apropiados por militares o entregados en adopción.

King (California, 1946), que el próximo viernes recibirá de manos de la princesa Leonor el galardón en reconocimiento a sus investigaciones sobre los genes del cáncer de mama y también por desarrollar una metodología rigurosa, tanto científica como legalmente, con la que se ha conseguido la reunificación familiar de personas desaparecidas, ha destacado la tenacidad de las 'Abuelas de Plaza de Mayo' en la búsqueda de sus nietos.

La genetista ha recordado que cuando comenzó a colaborar con ellas el proceso de identificación mediante técnicas de ADN nuclear era "lento y tortuoso" pero con el hallazgo de la secuencia de ADN mitocondrial se dio un salto cualitativo en precisión y rapidez.

"Fue como si Dios hubiera puesto en las personas el ADN mitocondrial específicamente para las Abuelas de Plaza de mayo", ha destacado.

La científica ha explicado que los primeros casos en los que se pedían órdenes judiciales para conseguir y aportar como pruebas muestras de ADN eran rechazadas por los tribunales argentinos, que aún conservaban jueces nombrados por la dictadura, pero después de 1983 con la democracia fueron aceptadas.

Mediante la técnica de secuenciación de ADNmt y los datos recabados por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas creada durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín los casos de niños y niñas nacidos en cautiverio en los campos de reclusión o secuestrados por militares se activaron, logrando identificar más de 20 en los primeros meses.

King ha destacado el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que fue pionero en ocuparse de la identificación de víctimas de violaciones de los derechos humanos y cuyos datos han dado lugar al primer banco nacional genético del mundo y su trabajo ha sido reconocido por las Naciones Unidas.

La genetista galardonada ha explicado que junto al equipo de antropólogos ha trabajado en la exhumación de cuerpos de fosas comunes, una de ellas la del cementerio de Avellaneda, al sur de la ciudad de Buenos Aires, donde hallaron 324 esqueletos y lograron establecer compatibilidades de ADNmt a partir de muestras de la pulpa dental.

Desde las primeras investigaciones a finales de los años 70 del siglo pasado hasta el 2023, las 'Abuelas de Plaza de Mayo' habían recuperado 133 nietos, y actualmente son 140, el último en julio de este año, y persisten en la búsqueda de otros 300 aún sin identificar.