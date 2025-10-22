Kosovo se ofrece a crear un 'centro de retorno' de migrantes rechazados por el Reino Unido

"Queremos ayudar al Reino Unido. Lo consideramos un deber político y de amistad" por su respaldo durante el conflicto con la antigua Yugoslavia, declaró Kurti a la prensa antes de la cita en Londres, presidida por su homólogo británico, Keir Starmer.

Kurti precisó que funcionarios de ambos países mantienen contactos "regulares" para definir un acuerdo que permita acoger a solicitantes de asilo a los que el Reino Unido haya denegado todas las vías de apelación.

A cambio, Kosovo espera recibir apoyo británico "en materia de seguridad, inteligencia y equipamiento" para hacer frente a amenazas procedentes de Serbia y Rusia, indicó.

Kosovo se convierte así en el primer país que confirma su interés en participar en el plan de Starmer de crear "centros de retorno" para gestionar las devoluciones de migrantes irregulares.

Por el contrario, el primer ministro de Albania, Edi Rama, también participante en la cumbre, reiteró su rechazo frontal al proyecto.

"Cuando se trata de esos centros, o como quieran llamarlos, lo he dicho y lo repito: nunca en Albania", afirmó en declaraciones recogidas por 'The Times'.

El jefe del Ejecutivo de Montenegro, Milojko Spajic, aclaró a su vez que su país no mantiene conversaciones sobre el asunto con Londres pero, preguntado por los periodistas, apuntó que lo aceptaría "si el Reino Unido invierte 10.000 millones de euros en ferrocarriles".

Por su parte, la presidencia de Bosnia y Herzegovina subrayó que "no tiene intención ni voluntad de aceptar migrantes rechazados" del Reino Unido, al considerar la propuesta "incompatible con sus intereses nacionales y su política migratoria".

La cumbre, que se celebra a partir de las 13:00 GMT en el palacete de Lancaster House, reúne a los líderes de los seis países de los Balcanes Occidentales -Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia- junto a representantes de la Unión Europea y varios Estados miembros, con el fin de impulsar la cooperación regional, la seguridad y la integración europea.

El encuentro forma parte del Proceso de Berlín, una iniciativa lanzada en 2014 para fomentar la estabilidad y el desarrollo económico en la región, y sucede a varias reuniones ministeriales mantenidas este mes en el Reino Unido sobre seguridad, migración y economía.