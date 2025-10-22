La Bolsa de Londres sube un 0,93 % ante el mantenimiento del IPC británico

Londres, 22 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,93 % al cierre de la sesión ante el mantenimiento del índice de precios al consumo (IPC), indicador que en los últimos doce meses hasta septiembre no presentó cambios con respecto al mes anterior.