La Bolsa de México avanza un 0,88 %, rompe racha negativa y se ubica en 61.308,2 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que ganó un 0,93%", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 0,88 %, luego de tres sesiones al hilo de caídas".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Quálitas (+4,72 %), GCC (+4,05 %), Megacable (+3,32 %), Femsa (+3,21 %) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2,69 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que con el avance de este día, el IPC ubicó su rendimiento en octubre en un 2,55 % y en lo que va del año registra un +23,82 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Al interior del índice, 28 de las 35 principales emisoras cerraron en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 18,44 unidades por billete verde, mismo valor que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 257,6 millones de títulos por un importe de 17.823 millones de pesos (unos 966,5 millones de dólares).

De las 685 firmas que cotizaron en la jornada, 275 terminaron con sus precios al alza, 383 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la aseguradora automotriz Qualitas (Q) con el 4,72 %; de la compañía de materiales de construcción GCC (GCC), con el 4,05 %, y del club de fútbol América (Aguilas CPO), con el 3,82 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el -5,22 %; de la empresa petroquímica Alpek (ALPEK A) con el -4,38 %, y del Grupo Financiero Inbursa (GFINBUR) con el -3,05 %.