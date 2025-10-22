La Fiscalía de Roma investiga la retención de la flotilla como posible caso de secuestro

Roma, 22 oct (EFE).- La Fiscalía de Roma investiga como un posible caso de secuestro de personas la retención de la Global Sumud Flotilla por parte de las autoridades de Israel el pasado 1 de octubre, cuando trataba de alcanzar las costas de la Franja de Gaza.