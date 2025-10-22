La Justicia de Perú rechaza un segundo pedido para impedir que Boluarte salga del país

Lima, 22 oct (EFE).- La Justicia de Perú rechazó un segundo pedido de la Fiscalía para que dicte el impedimento de salida del país para la expresidenta Dina Boluarte, en este caso por 18 meses y como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, informaron este miércoles medios locales.