La nueva embajadora de la Unión Europea en Paraguay presenta sus credenciales a Peña

Asunción, 22 oct (EFE).- La nueva embajadora de la Unión Europea (UE) en Paraguay, la alemana Katja Afheldt, presentó este miércoles sus cartas credenciales al presidente del país suramericano, Santiago Peña, informó el Ejecutivo en Asunción.