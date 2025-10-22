La OTAN recalca que no tolera el fraude tras nuevas revelaciones sobre presunta corrupción

"La OTAN no tiene tolerancia para el fraude o la corrupción", indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Alisson Hart.

Los casos giran en torno a la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA), que incluye entre sus tareas adquirir, operar y mantener sistemas de armas, suministro de combustible, servicios portuarios, logística aeroportuaria, transporte aéreo o servicios médicos y de ‘catering’.

El pasado mayo, cuando se conocieron los primeros detalles de la presunta corrupción, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya afirmó que la organización transatlántica quería llegar "a la raíz" del caso.

La Fiscalía de Luxemburgo publicó en mayo un comunicado en el que informaba de que en el marco de una operación para resolver un caso que implicaba a funcionarios activos y retirados de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones sospechosos de haber utilizado sus cargos para enriquecimiento personal, la policía había llevado a cabo varios registros en Luxemburgo.

Según la Fiscalía, esos registros dieron lugar a la incautación de documentación.

"Las autoridades belgas, neerlandesas, italianas, españolas y estadounidenses han llevado a cabo operaciones simultáneas que han conducido al arresto de sospechosos", agregó.

En las últimas jornadas, medios como 'Le Soir', 'Knack' o 'Follow the Money' han publicado nuevas informaciones sobre las presuntas tramas que en el caso de Bélgica dieron lugar a la detención de tres personas el pasado mayo.

Según la investigación periodística de la que se hizo eco la radiotelevisión pública flamenca VRT, esos tres individuos habrían comunicado información confidencial a empresas del sector de la defensa que pretendían conseguir contratos con la Alianza.

En el caso belga, los contratos eran de aeronaves, helicópteros, combustible y munición para el periodo que va de 2021 a 2025.

Según VRT, uno de los tres sospechosos continúa detenido, un segundo tiene una pulsera electrónica y al tercero se le ha concedido la libertad condicional bajo fianza.

La portavoz de la OTAN dijo hoy que a partir de la estrategia de la OTAN de 2022 sobre prevención, detección y respuesta al fraude y la corrupción, la Agencia de Apoyo y Adquisiciones puso en marcha su propia rama de investigación en 2023.

"En el contexto de los casos en cuestión, la NSPA inició proactivamente la cooperación con las fuerzas del orden nacionales y sigue ofreciendo pleno apoyo a sus respectivas investigaciones sobre presuntas actividades delictivas por una serie de empleados actuales y pasados de la agencia", comentó.

Hart indicó que el secretario general de la OTAN recibió el pasado 12 de mayo una solicitud del fiscal federal belga para levantar la inmunidad funcional de tres miembros del personal de la NSPA, antiguos y actuales, y que Rutte la levantó ese mismo día.

"Para no interferir con las acciones en marcha de las fuerzas policiales nacionales y los procedimientos judiciales, la OTAN no puede proporcionar más comentarios sobre casos en marcha", expuso.

Sí apuntó que Rutte y la directora general de la NSPA han creado un grupo de trabajo conjunto entre la sede de la OTAN y el personal de la agencia afectada por la presunta corrupción, "para incrementar la capacidad de investigación e investigar en su totalidad cualquier fraude y corrupción por parte de personal de la agencia o contratistas que realicen negocios con ella".

"Además, en abril de 2025 el secretario general llevó a cabo una reforma de las estructuras y procesos de la sede de la OTAN para garantizar que se pone el foco sobre las prioridades, reducción de la burocracia y mejora de la gobernanza, políticas y ejecución en toda la OTAN, incluido un uso más eficaz de las agencias de la OTAN", comentó.

La portavoz, igualmente, afirmó que Rutte considera "esencial" que las agencias de la Alianza se gestionen "eficazmente, en línea con las normas y regulaciones, y respondan a las prioridades decididas por los aliados de la OTAN".

"Con este fin, el Consejo del Atlántico Norte (los países aliados) concedió al secretario general la autoridad de llevar a cabo sus propuestas, que incluyen el traspaso de las secretarías de las juntas supervisoras de la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN (NCIA) y la NSPA al personal internacional de la OTAN", indicó.

Añadió que ese traspaso se está preparando en la actualidad "en estrecha consulta" con las respectivas juntas de las agencias y se espera que esté finalizado para finales de 2025.