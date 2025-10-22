La Policía ugandesa reduce a 46 el número de víctimas mortales en un accidente de autobús

Según señalaron las fuerzas de seguridad en un comunicado difundido en la red social X, el accidente tuvo lugar hacia las 00.15 hora local de este miércoles (21.15 GMT del martes) a la altura de la localidad de Kitaleba, en una de las carreteras más concurridas del país, que une la capital, Kampala, con la ciudad norteña de Gulu.

El siniestro se produjo cuando un autobús, que viajaba hacia Gulu, trató de adelantar a un camión, mientras otro autobús, circulando en sentido opuesto, intentó hacer lo mismo a la vez con un coche.

"Confirmamos que el número total de víctimas mortales como consecuencia del trágico accidente (...) asciende a 46, según la última información facilitada por el hospital", actualizó la Policía en un nuevo comunicado.

"En el momento del accidente, varias víctimas fueron halladas inconscientes y es posible que algunas de ellas hayan sido incluidas por error en el recuento inicial de víctimas mortales", detalló.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue del Hospital de Kiryandongo para llevar a cabo la autopsia, mientras los heridos fueron llevados a varios centros médicos para recibir atención.

"Mientras siguen las investigaciones, instamos encarecidamente a todos los conductores a que extremen la precaución en las carreteras, evitando especialmente los adelantamientos peligrosos y temerarios, que siguen siendo una de las principales causas de accidentes en el país", pidieron las fuerzas de seguridad ugandesas.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, dijo haberse enterado "con tristeza del trágico accidente ocurrido esta mañana en la carretera Kampala-Gulu, que se cobró muchas vidas".

"Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y deseo a los heridos una pronta recuperación", afirmó Museveni en un mensaje publicado en la red social X, en el que anunció ayudas de 5 millones de chelines ugandeses (unos 1.240 euros) para cada familia de los fallecidos y de un millón (unos 250 euros) para los heridos.

"Insto a todos los usuarios de la carretera a extremar las precauciones para evitar este tipo de tragedias", añadió el jefe del Estado.

Los accidentes de tráfico son comunes en Uganda, donde las carreteras se encuentran a menudo en mal estado.