Laboratorios Richmond concreta la venta a Raven de activos en Colombia

En una nota remitida a los mercados en Argentina, Richmond indicó que "se concluyó exitosamente el proceso de enajenación de ciertos activos" de su filial en Colombia a favor de la empresa Laboratorios Raven.

Richmond había iniciado este proceso de venta en agosto pasado.

La operación se centró el negocio de medicamentos genéricos y los denominados genéricos de marca de cuidado primario que Richmond tenía en Colombia.

La venta incluyó activos productivos (maquinaria y equipo de producción farmacéutica), la planta de producción de medicamentos de Richmond en Bogotá, activos intangibles (marcas, registros sanitarios, bases de datos y proyectos), contratos con proveedores y clientes y la cesión de los contratos de los empleados.

El monto de la transacción no fue informado.

"La transacción concretada permite reorientar la filial colombiana hacia las actividades de comercialización y distribución de productos farmacéuticos elaborados en las plantas ubicadas en territorio argentino, fortaleciendo la posición competitiva del grupo empresarial", señaló Richmond en su comunicado de este miércoles.