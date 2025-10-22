Las Spice Girls lanzan un álbum especial de 'Forever' por su 25 aniversario

Redacción Internacional, 22 oct (EFE).- Las Spice Girls regresan en el 25 aniversario del grupo con una nueva versión de su álbum 'Forever' en formato vinilo, en una edición marmolado rojo y negro limitado, que se publicará el 7 de noviembre.