Lorca, María Moliner y Martín Gaite, ejes de la presencia española en Feria de Nueva York

Bajo el lema 'La música en la literatura', la feria que impulsa el Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de Nueva York (CUNY), referente para la literatura en español en Estados Unidos, tendrá lugar en el John Jay College y reunirá a autores, editores y artistas internacionales.

La delegación española estará formada por los escritores Àngels Gregori, Andrés Neuman, Brais Lamela, Ray Loriga, Sabina Urraca y Guillermo Fesser, junto a editores como Pep Olona (Arrebato Libros), Marina Beloki (Continta me tienes) y Cristina Pineda (Tres Hermanas), que presentarán sus proyectos en la Universidad de Nueva York.

El programa literario español pondrá el foco en Lorca, Moliner y Martín Gaite al tratarse de "figuras que, desde distintos ámbitos, representan la pluralidad, el compromiso y la modernidad de las letras españolas", indicó el ministerio de Cultura en un comunicado este miércoles.

La 'Velada Lorca' que celebra su tercera edición, tendrá lugar el 23 de octubre en la sede del Instituto Cervantes, donde distintos escritores rendirán homenaje al poeta.

El 24 de octubre, con motivo del Día Mundial de las Bibliotecas, la Pública de Nueva York acogerá el coloquio 'María Moliner hoy: lenguajes, bibliotecas y ciudadanía', con la participación de Gálvez y del escritor Andrés Neuman, autor de la biografía novelada de la célebre bibliotecaria y lexicógrafa española.

El programa culminará el 25 de octubre con la lectura dramatizada de 'Caperucita en Manhattan', de Carmen Martín Gaite, en una adaptación de Lucía Miranda producida por el Teatro de La Abadía de Madrid.

El programa literario español se completa con otras actividades como una jornada informativa sobre las ayudas a la traducción de obras españolas, destinada a los editores norteamericanos.

La FILNYC reúne cada año a profesionales del libro, escritores y escritoras, editoras y bibliotecarios. Fundada en 2019, ha congregado a más de 260 autores de trece países.