Los cuerpos de 54 gazatíes son enterrados en una fosa común sin conocerse su identidad

Gaza, 22 oct (EFE).- Los cuerpos de 54 gazatíes cuya identidad no se ha podido verificar debido al paso del tiempo y signos de desfiguración fueron enterrados este miércoles en una fosa común en un cementerio con zanjas en el centro de la Franja de Gaza.