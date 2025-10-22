Los gazatíes muertos por Israel suben a 68.234, uno de ellos este martes pese a la tregua

Jerusalén, 22 oct (EFE).- Israel mató este martes a un gazatí pese al alto el fuego, denunció hoy el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza en su boletín diario, que recoge las víctimas y los heridos del día anterior, por lo que la cifra total de muertos desde el 7 de octubre de 2023 se eleva ya a 68.234, la mayoría mujeres y niños.