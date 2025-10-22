Los reyes de Reino Unido llegan a Roma para reunirse mañana con el papa León XIV

Roma, 22 oct (EFE).- Los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, han llegado este jueves a Roma para una viaje oficial al Vaticano en el que mañana se reunirán con el papa León XIV, en una visita que busca estrechar lazos entre católicos y anglicanos.