Los talibanes niegan tener acuerdos secretos con Pakistán y se limitan al acuerdo de Doha

Kabul, 22 oct (EFE).- El Ministerio de Defensa de facto de Afganistán negó este miércoles las afirmaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales acerca de un supuesto acuerdo secreto entre el Gobierno talibán y Pakistán, y se circunscribieron al acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado domingo en Doha por ambos países.