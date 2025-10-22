Maduro advierte que Venezuela cuenta con "más de 5.000" misiles para la defensa antiaérea

Caracas, 22 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este miércoles que su país cuenta con "más de 5.000" misiles antiaéreos rusos denominados Igla-S, que describió como "una de las armas más poderosas que hay" y que, aseguró, tienen el objetivo de garantizar "la tranquilidad" del pueblo venezolano.