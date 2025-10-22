Massey: Debemos decidir, o continuar con la globalización o ir hacia sistemas autoritarios

Massey ha participado esta tarde en un coloquio en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, donde el próximo viernes recogerá el galardón que se le ha concedido por sus aportaciones a la comprensión de las migraciones internacionales y sus consecuencias en la segregación urbana y la estratificación social.

El estadounidense ha considerado que el mundo desarrollado está en un "punto de inflexión" en el que debe decidir sin continuar construyendo la globalización iniciada en los años 70, de la que la migración ha formado parte y que ha generado "bienestar, riqueza y paz" en el mundo, o abandonarla.

La migración va a seguir llegando en los próximos años al mundo desarrollado, ya que existe una combinación de características en los países del sur global que la favorecen, como el clima, la natalidad, el desempleo o la inestabilidad y la violencia, mientras que el mundo desarrollado la necesita y las políticas para detenerla "normalmente salen muy mal", ha advertido.

Se trata de un fenómeno "natural" que lleva acompañando a la especie humana desde sus orígenes en África y que va a seguir haciéndolo porque el ser humano es "una especie migratoria" que se desplaza para "avanzar y protegerse", ha defendido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La cuestión es qué hacemos con esa realidad", ha señalado Massey, para quien los países occidentales en Europa, Norteamérica y Oceanía "necesitan" la mano de obra inmigrante para impulsar la economía de sus países y compensar su baja natalidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A este respecto, se ha referido al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU como un modelo a seguir, pero ha lamentado que la mayoría de los países >"no está obedeciendo las reglas".

Según ha afirmado, la migración ha formado parte del sistema económico creado con la globalización, de forma ordenada durante el siglo XX y con un carácter más desordenado e involuntario en el XXI, cuando se ha convertido en el chivo expiatorio de los problemas que ha generado el sistema.

El sociólogo ha explicado que la globalización permitió a muchas personas pobres en Asia e India desarrollarse económicamente, pero hizo que bajara el nivel de vida de las clases trabajadoras en Europa y Estados Unidos.

Esto ha generado unas desigualdades que están "destruyendo el sistema" y que son corregibles con políticas públicas e impuestos, pero, en su opinión, no hay "voluntad política" porque ciertos sectores "prefieren que la gente esté enojada con los inmigrantes" para distraerla de las "causas reales" de sus problemas.

"Necesitamos una coalición política popular, de clases medias y obreras, en todos los países contra la elite que controla la economía global, pero ahora no lo veo, veo más populismo falso, billonarios que no quieren ayudar a la gente que está sufriendo y están haciendo a la gente enojar con los inmigrantes para distraerlos", ha defendido.

En esta línea, el experto ha alertado de que el "populismo autoritario" está creciendo rápidamente en todo el mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos y está cuestionando la globalización.