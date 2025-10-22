Meloni defiende la estabilidad de su Gobierno y dice que no tendrá el poder a toda costa

Roma, 22 oct (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reivindicó este miércoles la estabilidad de su Gobierno, el tercero más longevo de la República, durante una sesión en el Parlamento en la que también aseguró que no está dispuesta a cualquier cosa por el poder evocando al 'El Señor de los Anillos'.