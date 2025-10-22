Menstruar en Gaza es una "pesadilla" y ya no hay "partos normales", advierte la ONU

Así lo transmitió en la rueda de prensa diaria en la sede de la ONU en Nueva York el director ejecutivo adjunto del Fondo de Población (UNFPA), Andrew Saberton, tras viajar al enclave la semana pasada y constatar la "situación desesperada" de las mujeres y niñas palestinas.

"No estaba preparado para lo que vi. La devastación parecía el escenario de una película distópica. Gaza está arrasada, milla tras milla de escombros y polvo con pocos edificios intactos (...) y esto no es un daño colateral", afirmó Saberton, que también visitó Jerusalén y Cisjordania.

En Gaza, afectada por una hambruna, afirmó que unas 11.500 embarazadas están malnutridas, lo que afecta tanto a la madre como al bebé, y ha llevado a que el 70 % de los recién nacidos sean prematuros o de bajo peso, y a que el 33 % de los embarazos sean de alto riesgo.

Mientras tanto, la guerra en el enclave, que se alarga más de dos años, ha dejado destruidos o dañados el 94 % de los hospitales, y de los que siguen en pie la mitad se centran en traumatología; solo un 15 % tienen capacidad para dar atención obstétrica de emergencia, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es común ver a entre tres y cinco recién nacidos a la vez en incubadoras", detalló Saberton pasó unas horas en Gaza y vio una "fracción" de la devastación, pero dijo confiar totalmente en la "verdad" de la historias que conoció de los palestinos y trabajadores de UNFPA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No hay partos normales ahora en Gaza", apostilló el ejecutivo, que cifró en unos 130 los partos al día y señaló que muchas mujeres no tienen disponibles hospitales, ni espacios privados en los campamentos precarios donde viven, sin más opción que "parir entre los escombros".

"No ha habido suministro de compresas para la menstruación en Gaza en meses. Hay 700.000 mujeres y niñas para quienes cada mes el ciclo menstrual es una pesadilla", agregó, dada la falta de privacidad, salubridad y agua limpia, y "se acaban las telas" recortadas a las que muchas recurren.

Aparte de eso, mantuvo que unas 170.000 personas tienen problemas del tracto urinario o reproductivo que podrían resolverse con fármacos y atención médica, pero amenazan con convertirse en problemas vitales.

En Cisjordania, cifró en 73.000 las embarazadas y denunció que, con el enclave lleno de barreras y controles de seguridad, a veces estas son retenidas durante horas y luego se les niega el transporte.

Saberton, que se centró en la población femenina porque compete a su agencia pero alertó de que la situación es desesperada para todos, agregó que se ha disparado la violencia de género "en todo su espectro", como en otros conflictos, y citó por ejemplo que hay más matrimonios infantiles.

El ejecutivo aseguró que los palestinos tienen un largo camino de recuperación por delante y que el impacto de la guerra entre Israel y Hamás afectará a toda una generación, pues un 70 % de los jóvenes sufre depresión y ansiedad, y se prevé que buena parte sufra estrés postraumático.