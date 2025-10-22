Merz reafirma que los Balcanes Occidentales tienen su futuro en la Unión Europea

Berlín, 22 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, reivindicó este miércoles el futuro dentro de la Unión Europea (UE) de los Balcanes Occidentales, al término de la cumbre que reunió a los líderes de la región y a varios socios europeos para debatir sobre seguridad, migración y crecimiento económico.