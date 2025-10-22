Michelin confirma la caída de su objetivo anual tras bajar un 4,4 % sus ventas en 9 meses

El descenso de la facturación de la multinacional se agudizó en el tercer trimestre, cuando alcanzó los 6.247 millones de euros, un 6,6 %, en buena medida por el hundimiento del mercado de camiones en Estados Unidos, indicó el grupo en un comunicado.
En ese contexto, confirmó los objetivos a la baja ya adelantados el pasado día 13, con un resultado operativo de entre 2.600 y 3.000 millones de euros, frente a los 3.400 millones que esperaba obtener anteriormente.
En paralelo, Michelin indicó este miércoles que renuncia también a sus previsiones para 2026, cuando esperaba obtener más de 4.200 millones de euros de resultado operativo y un margen operativo del 14 %.
Agregó que aspira a mejorar el beneficio de 2025 en una cifra que comunicará en febrero próximo.
