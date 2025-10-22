Michelin confirma la caída de su objetivo anual tras bajar un 4,4 % sus ventas en 9 meses

París, 22 oct (EFE).- El fabricante francés de neumáticos Michelin confirmó este miércoles la bajada de sus perspectivas para el conjunto de 2025, adelantada la semana pasada, tras indicar que sus ventas cayeron un 4,4 % en los nueve primeros meses del año, hasta los 19.275 millones de euros.