Milán cae un 1,03 % lastrada por la banca y a la espera de resultados trimestrales

Roma, 22 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su índice selectivo bajó un 1,03 % hasta los 42.209,64 puntos, lastrada por el mal desempeño del sector bancario y la cautela ante la inminente publicación de resultados trimestrales.