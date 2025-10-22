Ministerio Exteriores palestino: "Israel no tendrá ninguna soberanía sobre nuestra tierra"

En un comunicado, difundido en su cuenta de X, el Ministerio palestino reiteró que "la tierra palestina ocupada en Cisjordania, incluida Jerusalén, y la Franja de Gaza, constituyen una unidad geográfica única sobre la cual Israel no tiene soberanía, y que la soberanía pertenece exclusivamente al pueblo palestino".

Y le advierte a Israel, "como potencia ocupante ilegítima" de que "todos estos hechos son nulos, inválidos, no reconocidos y rechazados, y no constituyen una realidad".

"El Ministerio de Exteriores del Estado de Palestina exige a todos los países e instituciones de las Naciones Unidas que rechacen esta decisión y tomen las medidas necesarias de disuasión para evitar que las autoridades israelíes implementen sus planes y políticas sistemáticas para apoderarse de la tierra palestina por la fuerza o bajo cualquier pretexto de anexión", concluye en su nota.

El Parlamento israelí (la Knéset) aprobó este miércoles, en una lectura preliminar con 25 votos a favor y 24 en contra, el proyecto de ley que reza: "el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria, para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel".

Este es el paso previo a las tres votaciones que necesitará el proyecto en el Parlamento israelí para convertirse en ley.