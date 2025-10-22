Modi y Trump conversan en medio de presiones por las compras de petróleo ruso

La llamada fue reconocida por Modi en un mensaje publicado en la red social X, en el que agradeció los saludos de Trump por el Diwali, la principal festividad india, y destacó la fortaleza de la relación entre las "dos grandes democracias".

El intercambio se produjo después de varios días de confusión diplomática, ya que la semana pasada el Gobierno indio negó que ambos líderes hubieran hablado, tras unas declaraciones previas del presidente estadounidense en el mismo sentido.

En una comparecencia en la Casa Blanca el martes, Trump afirmó que había mantenido "una gran conversación" con Modi, centrada en el comercio y la cooperación económica, y sostuvo que la India "ha reducido mucho sus compras de petróleo ruso" y continuará haciéndolo.

"Acabo de hablar con su primer ministro (de la India) hoy. Tuvimos una gran conversación. Hablamos de comercio, hablamos de muchas cosas, pero sobre todo del mundo del comercio. Él está muy interesado en eso", dijo ante los periodistas el martes.

El presidente añadió que Modi le aseguró que la India "no va a comprar mucho petróleo de Rusia" y que "ha reducido mucho esas importaciones".

"Tenemos una muy buena relación, y él también quiere que esa guerra entre Rusia y Ucrania termine. Como saben, no están comprando demasiado petróleo, lo han reducido mucho y siguen reduciéndolo", afirmó el mandatario estadounidense.

Trump ya había hecho una afirmación idéntica la semana pasada, en una rueda de prensa en Washington, lo que llevó al Ministerio de Asuntos Exteriores de la India a desmentir que la conversación hubiera tenido lugar. "Según nuestra información, no hubo ninguna conversación telefónica entre Modi y Trump", declaró entonces el portavoz del ministerio, Randhir Jaiswal.

El Ejecutivo indio evitó comentar las palabras del mandatario estadounidense y reiteró su posición de que la política energética del país "responde únicamente a los intereses nacionales y a la necesidad de proteger a los consumidores".

Rusia se ha convertido en el mayor proveedor de crudo de la India desde la invasión de Ucrania en 2022, y el Gobierno indio ha defendido sistemáticamente esas compras como parte de su estrategia de autonomía energética.

Esta situación ha sido un punto de fricción con Washington, que llegó a imponer al país asiático aranceles punitivos del 50 % a sus exportaciones, en un intento de presionar a Nueva Delhi para que redujera su dependencia del petróleo ruso.