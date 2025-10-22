Muere un motociclista en un nuevo ataque israelí con dron contra el sur del Líbano

Beirut, 22 oct (EFE).- Un motociclista murió este miércoles en el bombardeo de un dron israelí contra la localidad de Ain Qana, en el sur del Líbano, pese al alto el fuego en vigor y apenas dos días después de que una oleada alcanzara diversos puntos de la misma región.