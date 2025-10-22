Musk dice que su compensación de un billón de dólares en Tesla no es cuestión de dinero

En una conferencia telefónica con analistas tras la presentación de los resultados financieros de Tesla del tercer trimestre, Musk rechazó que fuese un paquete de compensación porque, afirmó, no se va a gastar ese dinero.

Además, calificó de "terroristas corporativos" a Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis, las dos firmas de asesoría de voto que han aconsejado a los accionistas de Tesla que rechacen la propuesta el próximo 6 de noviembre.

"Mi preocupación fundamental es con respecto al control de votación que tendré en Tesla si sigo adelante y construyo este enorme ejército robótico, ¿podré ser echado en algún momento en el futuro?", afirmó el polémico empresario en relación al robot Optimus que la empresa está desarrollando y que Musk aseguró, eliminará la pobreza del planeta.

"Es lo que realmente estoy intentando solucionar con esto. Se le llama compensación pero no es que vaya a gastar el dinero. Si construimos el ejército robótico, ¿tendré al menos una fuerte influencia sobre ese ejército de robots?", dijo.

"No me siento cómodo construyendo ese ejército de robots si no tengo al menos una fuerte influencia", insistió.

Posteriormente afirmó que como Tesla cotiza en bolsa, no hay ninguna otra forma de conseguir el control de votación sin ese paquete de un billón de dólares y que empresas como "Google (Alphabet) y Meta lo tienen" porque habían establecido acciones con derecho de voto preferente (supervoto) antes de su salida a la bolsa.

En referencia a la oposición de ISS y Glass Lewis, Musk afirmó: "No me siento cómodo construyendo el ejército de robots aquí y siendo echado por una recomendación de ISS y Glass Lewis, que no tienen ni idea. Esos tipos son terroristas corporativos".

"El problema es que muchos fondos indexados, los fondos pasivos, votan según lo que recomiendan Glass Lewis e ISS. Han hecho muchas recomendaciones terribles en el pasado que, de haberse seguido, habrían sido extremadamente destructivas para el futuro de la empresa", añadió.

ISS ha señalado que aunque quiere que Musk siga al frente de Tesla, el paquete ofrecido por el consejo de administración al directivo "reduce la capacidad del consejo de ajustar de forma significativa los niveles de pago futuros".

Musk controla alrededor del 13,5 % de las acciones con derecho a voto de Tesla. A diferencia de lo sucedido en el pasado con otras propuestas, Musk podrá votar el 6 de noviembre.

Como con su anterior paquete de compensación, valorado inicialmente en unos 50.000 millones de dólares y que generó una enorme polémica que todavía no ha sido resuelta, para conseguir el billón de dólares, Tesla tiene que lograr una serie de objetivos.