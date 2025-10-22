ONG exige investigar al 'zar de la frontera' de EE.UU. por presunto soborno y contratos

La organización anticorrupción y apartidista solicitó al inspector general y a la Oficina de Ética del Gobierno (OGE, por sus siglas en inglés) que investiguen a Homan, a pesar de que el Gobierno de Donald Trump cerró una investigación criminal que había sido abierta en los últimos meses de la Administración de Joe Biden (2021–2025).

"El presidente Trump ha abierto la puerta de la corrupción a lo largo del poder Ejecutivo, donde los acaudalados intereses especiales pueden ejercer influencia, relaciones o, incluso, dinero en efectivo para hacer que el Gobierno trabaje para ellos", manifestó el CLC en un pronunciamiento.

El caso comenzó cuando Homan, quien fue director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el primer mandato de Trump, recibió una bolsa con 50.000 dólares de agentes encubiertos del FBI en Texas en septiembre de 2024, durante la última campaña presidencial, según citó la organización.

Homan no era funcionario en ese momento, pero ya se perfilaba como candidato a un alto cargo en materia de inmigración. Por ello, los agentes se hicieron pasar por empresarios y le ofrecieron dinero a cambio de su ayuda para obtener contratos relacionados con ese ámbito, según reportes de la prensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El CLC acusó al funcionario de ocultar esos 50.000 dólares de sus reportes financieros pese a que la ley obliga a los oficiales del Ejecutivo a revelar sus finanzas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La agrupación también pidió investigar al consejero sénior de Homan, Mark Hall, por presuntamente violar leyes de ética al participar en decisiones sobre contratos en el DHS que involucran a su antiguo empleador, Charles Sowell y SES Solutions, enfocado en inteligencia y seguridad nacional.

Hall, según el CLC, publicó que recibió 50.000 dólares en enero de 2025 de su exempleador antes de unirse el mes siguiente al DHS, donde presuntamente ayudó en la pugna de un contrato.

Este pronunciamiento se suma a una demanda presentada el 6 de octubre por Democracy Forward, una organización civil anticorrupción, que solicita al Departamento de Justicia y al FBI cumplir con la Ley de Libertad de Información y entregar “de manera expedita” todas las grabaciones relacionadas con el presunto soborno a Homan.

La controversia se intensificó el 7 de octubre, cuando la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, evitó responder si Homan había recibido el soborno o cuál era el estado de la investigación. Durante una comparecencia ante el Senado, instó a los senadores demócratas a dirigir sus preguntas al FBI.

"Ya ha pasado un meses desde que supimos que el equipo de Trump cerró una investigación sobre Tom Homan tomando un soborno de 50.000 dólares y no hemos visto una onza de transparencia o rendición de cuentas", publicó este lunes el senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, en X.