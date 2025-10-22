ONU dice que 12 de sus trabajadores internacionales detenidos en Yemen han salido de Saná

La organización dijo en un comunicado que los 12 trabajadores "partieron de Saná en un vuelo del Servicio Aéreo Humanitario de la ONU", sin ofrecer más detalles, mientras que "otros tres trabajadores detenidos en el complejo tienen libertad de movimiento o viaje".

El fin de semana, las fuerzas de seguridad de los rebeldes hutíes allanaron el complejo de la ONU en Saná y detuvieron a una veintena de sus trabajadores, entre ellos 15 internacionales y cinco yemeníes que fueron puestos en libertad posteriormente.

Eso tuvo lugar en medio de una campaña de detenciones de trabajadores de la ONU por parte de los hutíes, que acusan al personal de Naciones Unidas en el Yemen de realizar labores de espionaje para Israel y otros actores.

En la nota, la ONU recordó que 53 de sus trabajadores "permanecen detenidos arbitrariamente por las autoridades de facto" del Yemen, como denominan a los hutíes, que controlan Saná y amplias zonas del noroeste del país árabe desde que se alzaron en armas contra el Gobierno internacionalmente reconocido en 2014.

"Esto se suma al personal de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, así como de misiones diplomáticas. La ONU, a todos los niveles, sigue ocupándose del asunto y mantiene contacto constante con las autoridades competentes en Saná, así como con los Estados Miembros y socios interesados, para lograr su liberación", añadió.

La Red Yemení de Derechos y Libertades denunció ayer que los insurgentes asaltaron las oficinas de Oxfam, del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y del Consejo Danés para los Refugiados (DRC) durante la mañana en la ciudad de Hajjah, en el norte del Yemen.