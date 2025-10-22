Panamá se compromete a restaurar 10.000 hectáreas de ecosistemas con apoyo de la FAO

"El 'Pacto de Panamá con la Naturaleza' es la hoja de ruta que unifica los esfuerzos del país frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos. Con aliados técnicos como la FAO, Panamá puede desarrollar una economía más verde, resiliente y justa para todos", dijo el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro.

En concreto, el ministro de Ambiente sostuvo una reunión con la FAO donde se anunció un "compromiso conjunto para alinear inversiones existentes y movilizar recursos destinados a la restauración de al menos 10.000 hectáreas de ecosistemas".

Esa restauración se da en el marco del 'Pacto de Panamá con la Naturaleza', una estrategia nacional para combatir la crisis climática en tres áreas: crisis ambiental del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de tierras, con la meta nacional de restaurar 100.000 hectáreas para el año 2035.

El Pacto de Panamá con la Naturaleza es el primer instrumento a "nivel mundial que integra los compromisos de cambio climático, biodiversidad, conservación de la tierra, océanos y plásticos bajo un mismo marco estratégico", según la información oficial. Además, su versión final será presentada el próximo martes 28 de octubre.

Por tanto, para lograr dicha meta, la FAO confirmó "su disposición para trabajar con el Gobierno de Panamá en la movilización y ejecución de los recursos, reforzando su apoyo a la agenda nacional de restauración ecológica", destaca el comunicado de la cartera de Ambiente de Panamá.

Así, las acciones de restauración con la FAO se desarrollarán en la Península de Azuero -una de las zonas más áridas del país- a través de programas como 'Azuero Verde', implementado junto al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde para el Clima (FVC), con respaldo regional de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

Asimismo, en Darién -la frondosa selva fronteriza con Colombia y clasificada como parque nacional-, se impulsarán proyectos de restauración productiva y fortalecimiento comunitario, incluyendo 'Biomas de los Bosques Críticos de Panamá: Conservación Colaborativa de Darién', una iniciativa financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

"Este compromiso reafirma el papel de la FAO como socio estratégico para transformar los sistemas agroalimentarios hacia modelos sostenibles que restauren los ecosistemas, fortalezcan la seguridad alimentaria y beneficien directamente a las comunidades rurales", dijo el coordinador Sub-regional para Mesoamérica y Representante de la FAO en Panamá y Costa Rica, Adoniram Sanches.

Panamá ha perdido el 4 % de su cobertura boscosa y de rastrojos en solo dos años, según el informe "Diagnóstico de Bosques y Otras Tierras Boscosas 2023". En concreto, entre 2022 y 2023 se perdieron 352.873 hectáreas de bosques y otras tierras boscosas en el país centroamericano.