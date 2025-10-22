Pashinián agradece a Aliyev el fin de restricciones al tránsito de mercancías a Armenia

"Agradezco a Ilham Aliyev su decisión de levantar las restricciones y acojo con satisfacción esta iniciativa", dijo el jefe del Gobierno armenio al intervenir en el Foro de la Ruta de la Seda, inaugurado este miércoles en Tiflis.

Pashinián indicó que Armenia, a su vez, está trabajando en la implementación de la apertura de una conexión ferroviaria a través de Armenia entre el exclave azerbaiyano de Najicheván y Azerbaiyán, tal y como se acordó en agosto pasado en la cumbre que celebró con Aliyev en Washington con la mediación de presidente de EEUU, Donald Trump.

Esta ruta, conocida anteriormente como el corredor de Zaguezur, fue rebautizada como 'Corredor de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP, por sus siglas en inglés).

"Políticamente, ya estamos preparados para garantizar el tránsito desde la Región Autónoma de Najicheván hasta la parte continental de Azerbaiyán. En cuanto al aspecto técnico, es necesario reconstruir el ferrocarril. Confío en que resolveremos estos problemas en un plazo de dos a tres años", afirmó Pashinián.

Subrayó la importancia de que ya se ha establecido la paz entre Armenia y Azerbaiyán tras la cumbre de Washington, para añadir que se está trabajando en "garantizar que esta paz se institucionalice".

El primer ministro armenio también anunció que su país "está dialogando con Turquía para abrir las fronteras entre ambos países".

"Estamos política y técnicamente preparados para hacerlo hoy", afirmó.

Según Pashinián, la paz entre Armenia y Azerbaiyán "transformará el Cáucaso Sur en la ruta más atractiva entre Occidente y Oriente".