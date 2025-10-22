Perú ratifica embajador en España y destituye representantes ante la ONU, OEA y EE.UU.

La información fue oficializada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, donde se publicó una resolución que dio por terminado el nombramiento de Iberico como embajador en España, que se hizo el 3 de julio de 2024, durante el Gobierno de la ahora expresidenta Dina Boluarte.

Una resolución inmediata volvió a nombrar a Iberico como embajador extraordinario y plenipotenciario en España y ordenó extenderle las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes.

Un portavoz de la Cancillería peruana comentó a EFE que este es un procedimiento habitual cuando se produce un cambio de Gobierno y se decide ratificar a un representante diplomático.

Otra resolución publicada en El Peruano también dio por terminadas las funciones de Gustavo Adrianzén, quien fue primer ministro durante el Gobierno de Dina Boluarte, como representante permanente de Perú ante la ONU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La norma dio las gracias a Adrianzén "por los importantes servicios prestados" y dispuso que se cancelen sus cartas credenciales y plenos poderes correspondientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejecutivo peruano también dio por terminadas las funciones del abogado y exintegrante del Tribunal Constitucional José Luis Sardón como representante permanente de Perú ante la OEA y le dio da las gracias "por los importantes servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones".

Otra resolución oficial concluyó las funciones del abogado Alfredo Ferrero como embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú en Estados Unidos y del diplomático Juan Chuquihuara como representante permanente de Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza.

El Gobierno también informó sobre el término de funciones de los diplomáticos Javier Paulinich como embajador en India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh y Maldivas, y Ernesto Pinto Bazurco, como embajador ante Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia, así como del abogado Carlos Hakansson como embajador en Costa Rica.

La resoluciones fueron suscritas por el presidente Jerí y el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela.