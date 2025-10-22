Petro destituye a viceministro de Agua y discute con ministros en transmisión en vivo

Según Petro, Libreros se estaba "atravesando" en la implementación del programa de gobierno sobre el nuevo régimen tarifario de recolección de basuras y por eso "no va más".
"Estuve hablando hace poco de nuestro programa Basura Cero y no han sacado el régimen tarifario porque el viceministro de Agua le cree más a Andesco (Asociación Nacional de Empresas y Servicios Públicos y de Comunicaciones) que a nuestro proyecto", dijo Petro en el tenso consejo de ministros que terminó cerca de la medianoche del martes.
Enseguida le dijo a Libreros: "por eso es que el acueducto Cereté–Ciénaga de Oro (norte) no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficie a los recicladores y consumidores, y se acabó, no va más, hermano. Este Gobierno no vino a obedecerle a los gremios".
En el mismo consejo de ministros, Petro cuestionó a la ministra de Vivienda, Helga Rivas, por el poco presupuesto para desarrollar acueductos y por la injerencia de los "politiqueros" en esos aspectos.
La ministra Rivas le replicó y aseguró que actualmente en el país hay 44 proyectos en desarrollo que tienen que ver con el suministro de agua potable y que parte de las dificultades se debían a que se fijó un techo presupuestal para los temas del agua muy reducido.
Rivas criticó que se haya destinado presupuesto "para unos aviones de guerra", en referencia a los cazabombarderos Gripen que el Gobierno quiere comprar a Suecia, "cuando la prioridad debe ser el agua".
"Si hablan de techo, se dejaron de comer del neoliberalismo en sus ministerios", contestó Petro.
A la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Carina Murcia, la reprendió por retrasos en un plan para conectar con fibra óptica a Leticia, capital del Amazonas, con Puerto Asís, ciudad del vecino Putumayo.
Los rifirrafes en los consejos de ministros se hicieron palpables desde que estas reuniones comenzaron a ser televisadas, en febrero pasado.
Uno de los episodios más comentados ocurrió el 4 de febrero, cuando la vicepresidenta, Francia Márquez, criticó duramente al hoy ministro de Interior, Armando Benedetti, por denuncias de corrupción en su contra, y a la entonces canciller, Laura Sarabia, por la concentración de poder, lo que ocasionó una crisis en el Gobierno.