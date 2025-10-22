Reino Unido sanciona a bandas criminales de tráfico de migrantes basadas en los Balcanes

El anuncio se produce en el marco de la cumbre que se celebra hoy en el palacete londinense de Lancaster House sobre la región de los Balcanes Occidentales, presidida por el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, junto a líderes de seis países de la región balcánica y otros socios europeos para discutir, entre otras, cooperación, seguridad o migración ilegal.

Las sanciones apuntaron, en concreto, a varios miembros de la red de falsificación Krasniqi, un grupo de crimen organizado con sede en Kosovo que producía desde su laboratorio documentos falsos -desde pasaportes, hasta permisos de conducir- que después suministraban a bandas criminales para su uso en más de 50 países.

También fue amonestado Nusret Seferovic, líder de una banda croata también dedicada a emitir pasaportes falsos de este país a bandas balcánicas para facilitar su entrada en países europeos.

El Foreign Office dijo en una nota que sancionará a varias entidades financieras internacionales "por su papel en el apoyo a los traficantes de personas", como ALPA Trading FZCO, que "procesa dinero para bandas de traficantes".

Las sanciones de este miércoles, según el Gobierno británico, restringen la capacidad de estas bandas para facilitar el tráfico de personas al Reino Unido, se les ha prohibido viajar al país y se les ha excluido de su sistema financiero.

"Existe una ruta criminal a través de los Balcanes Occidentales que trae inmigrantes ilegales al Reino Unido y estamos decididos a cerrarla trabajando con socios europeos", dijo Starmer en relación al anuncio.