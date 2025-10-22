Relator ONU pide a la ASEAN que se oponga a los planes electorales de la Junta birmana

Ginebra, 22 oct (EFE).- El relator de la ONU para Birmania, Tom Andrews, pidió a los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que rechacen firmemente los planes de la Junta Militar de celebrar a partir de diciembre unas elecciones "ilegítimas" y "diseñadas para afianzar el poder".