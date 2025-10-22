Remesas a El Salvador suman 7.354 millones de dólares a septiembre 2025, 18 % más que 2024

San Salvador, 22 oct (EFE).- La remesas familiares que recibió El Salvador entre enero y septiembre pasado sumaron 7.354,34 millones de dólares, lo que representa un incremento de un 18,5 % en comparación con 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) consultados este miércoles por EFE.