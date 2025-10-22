Rusia golpea de nuevo infraestructura petrolera y gasística del centro de Ucrania

“Esta noche el enemigo ha vuelto a atacar Poltava. Como consecuencia de los impactos directos y de la caída de fragmentos (de misiles o drones) han sufrido daños infraestructuras de las industrias petrolera y gasística en el distrito de Mirgorod”, dijo Kogut en sus redes sociales.

El citado distrito de Mirgorod alberga infraestructuras de la empresa estatal petrolera y gasística de Ucrania, Naftogaz. Estas instalaciones ya han sido golpeadas en otras ocasiones durante la guerra.

Las infraestructuras gasísticas de Poltava y otras regiones ucranianas han sufrido este otoño varios ataques rusos, lo que ha obligado a Ucrania a incrementar sus importaciones de gas de cara al invierno.

El Ministerio de Energía ucraniano ha confirmado que Rusia volvió a bombardear esta madrugada instalaciones energéticas de varias regiones ucranianas en otro ataque que la ministra del ramo, Svitlana Grinchuk, calificó de “masivo”.

