Rusia y Kazajistán debaten detalles sobre construcción de primera central nuclear kazaja

"En estos momentos las instituciones especializadas establecen los parámetros técnicos y financieros, así como los detalles jurídicos", dijo en rueda de prensa el jefe de la diplomacia rusa tras reunirse con su homólogo kazajo, Yermek Kosherbáev.

Lavrov recordó que "Rusia es uno de los principales socios comerciales de Kazajistán, el mayor inversionista en la economía kazaja".

"Dedicamos gran atención en la cooperación energética a través de proyectos conjuntos en centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. Saludamos en junio de este año la decisión de optar por la corporación estatal rusa Rosatom en calidad de líder del consorcio internacional para la construcción de la primera central nuclear en esta república", añadió.

En ese sentido, confirmó a su homólogo kazajo la disposición de Rusia de "cumplir todos sus compromisos en esta esfera".

Ambos confirmaron durante la rueda de prensa que se están llevando a cabo los preparativos para la próxima visita del presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, a Rusia, prevista para el 12 de noviembre próximo.

"Hace un año, en noviembre de 2024, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, efectuó una visita de Estado a Astaná. Durante los últimos doce meses los líderes se reunieron personalmente varias veces en Moscú, incluyendo los festejos por el Día de la Victoria, y en actividades internacionales en Bielorrusia, China y Tayikistán", recordó Lavrov.

Según el ministro de Exteriores ruso, "la diplomacia de los líderes imprime en dinamismo necesario a todo el conjunto de la cooperación ruso-kazajo".

A su vez, el jefe de la diplomacia kazaja señaló que en 2024 el intercambio comercial entre ambos países superó los 28.000 millones de dólares y espera superar para fines del año en curso los 30.000 millones.

"Tenemos que trabajar más, intensificar los contactos entre nuestras instituciones, entre las empresas, superar los obstáculos en el desarrollo de estos contactos", dijo Kosherbáev.