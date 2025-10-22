Rusia y Nicaragua firman un acuerdo para la cooperación militar

"El objetivo del acuerdo es el desarrollo de la cooperación militar a largo plazo entre ambas partes", reza el documento.

El acuerdo prevé el intercambio de información acerca de temas de interés mutuo en el ámbito militar, así como la coordinación de esfuerzos para afrontar conjuntamente los desafíos y amenazas a la seguridad y estabilidad, tanto global como regional.

Concretamente, las partes acordaron intercambiar experiencias en la implementación de doctrinas militares a nivel nacional, también sobre el desarrollo del personal de las fuerzas armadas, como la lucha contra el terrorismo internacional, piratería y cooperación en materia de defensa radiológica, química y biológica.

Se trabajará conjuntamente en las áreas de seguridad de la información, asistencia mutua y respuesta a desastres naturales y provocados por el hombre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Próximamente, Rusia y Nicaragua establecerán un grupo de trabajo que anualmente elaborará el plan de cooperación militar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, firmó el documento el 22 de septiembre, fecha en la que mantuvo conversaciones con el comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo.

"La cooperación militar ruso-nicaragüense ha perdurado a lo largo del tiempo. Se basa en los principios de confianza, amistad, respeto mutuo y consideración de los intereses de cada uno. Se ha realizado un amplio trabajo conjunto en este ámbito", declaró Beloúsov.

Nicaragua junto con Corea del Norte y Siria son los únicos países que ha reconocido la legalidad de la anexión por Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Con anterioridad, Nicaragua reconoció las independencias de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, respaldadas por Rusia.

Daniel Ortega, de 79 años y en el poder desde el 2007, quien copreside Nicaragua con su esposa, Rosario Murillo, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladímir Putin.