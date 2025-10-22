Sanidad gazatí denuncia haber recibido cuerpos "con signos de aplastamiento en el cráneo"

"Estas no son lesiones de campo de batalla, sino actos de aplastamiento deliberado y ejecución en el campo bajo cadenas de acero", agregó Al Barsh.

Con esta entrega, el número total de cadáveres devueltos desde la entrada en vigor del alto el fuego -el pasado 10 de octubre- asciende a 195. De ellos, solo 57 han sido identificados hasta el momento, detalló Sanidad.

"Los equipos médicos avanzan con los protocolos para completar el examen, la documentación y la entrega a las familias", señaló Sanidad y precisó que varios cuerpos muestran signos de "maltrato, palizas, esposas y vendajes".

Por su parte, Hamás devolvió a Israel 15 de los 28 cuerpos de rehenes israelíes, tras la entrega anoche de dos cadáveres más.

De los 195 cadáveres palestinos entregados, 54 fueron enterrados hoy en una fosa común en un cementerio en Deir el Balah, ciudad del centro de Gaza, tras la imposibilidad de verificar su identidad.

Los cuerpos, en sudarios blancos, fueron transportados dentro de ambulancias y camiones frigoríficos desde el Hospital de Jan Yunis (sur), según atestiguó EFE.

En el entierro y la procesión fúnebre participaron funcionarios médicos, la Policía, autoridades de Deir al Balah y miembros el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC).