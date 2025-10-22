Sarkozy, protegido en prisión por dos agentes de seguridad instalados en una celda vecina

Dos agentes han sido asignados a la seguridad penitenciaria de Sarkozy por decisión del Ministerio del Interior, dijo Nuñez, en una entrevista hoy con Europe 1 y CNEWS, al confirmar una información publicada por TF1-LCI sobre una disposición tomada conjuntamente con el titular de Justicia, Gérald Darmanin.

"Es una decisión destinada a garantizar su seguridad", manifestó Nuñez, al confirmar que estos dos agentes del Servicio de Protección (SDLP) estarán, por lo tanto, en la celda contigua al equipo de seguridad 24 horas del expresidente.

Precisó que el ex jefe de Estado se beneficia de un sistema de protección, dado su estatus y las amenazas que pesan sobre él, y este sistema se ha mantenido durante su detención.

Esa protección se mantendrá el tiempo "que sea necesario", declaró el anterior prefecto de la Policía de París.

El ex jefe del Estado ha pasado su primera noche en prisión tras ingresar unos viente minutos antes de las 10.00 hora local (12.00 GMT) del martes, condenado a cinco años con prisión preventiva diferida y ejecución provisional, en relación con la financiación libia de su campaña electoral presidencial de 2007, que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo.

Sarkozy, primer expresidente de la República francesa que es encarcelado, dedicó su primer día en La Santé a su instalación en cárcel, mantuvo encuentros con sus abogados y "ha empezado a escribir", según confirmó anoche uno de sus letrados, Jean-Michel Darrois, quien hizo hincapié en que el ex jefe de Estado "hará todo lo posible para demostrar su inocencia" en el juicio de apelación previsto en marzo de 2026.

"Lo vi en la sala de visitas, estuvimos juntos mucho tiempo, (...) es el hombre que todos conocemos, fuerte, dinámico, un luchador", relató Darrois a LCI.

El abogado señaló que el expresidente se ha llevado a prisión dos libros: 'Montecristo', "es decir, la venganza", y 'La vida de Jesucristo', "la resurrección".

Los abogados de Sarkozy, que presentaron ayer una demanda de puesta en libertad, esperan que el Tribunal de Apelación de París decida al respecto antes de las próximas Navidades.