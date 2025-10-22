"Sí, mi hijo, sí presidente": exmandatario Paz Zamora se emociona por victoria de su hijo

En la pieza de un minuto compartido en redes sociales por Rodrigo Paz, su padre Paz Zamora, de 86 años, aparece sentado frente una mesa y con un vaso de agua mientras conversa con el también postulante vencedor del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

"Como ciudadano mi respeto, como padre el amor de siempre", le dice Paz Zamora a Paz Pereira, también se refiere a él como "mi hijo querido" y también le desea "felicidades de todo corazón".

"Sí, mi hijo, sí presidente, un beso", es la frase de despedida que pronuncia Paz Zamora.

Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en "más de diez países" debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano, fueron perseguidos durante los Gobiernos militares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paz Zamora fue líder y uno de los fundadores del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) que se enfrentó a la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), aunque después recibió su apoyo para llegar a ser presidente de Bolivia después de las elecciones de 1989.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, conformó la colación de la Unidad Democrática Popular (UDP), liderada por Hernán Siles Zuazo, que llegó al poder una vez se instaló la democracia en 1982 tras el ciclo de Gobiernos militares, llegando a ser vicepresidente del país.

Posteriormente, el MIR de Paz Zamora formó coaliciones con varios Gobiernos, como el periodo democrático de Banzer (1997-2001) y el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), sin llegar a ganar nunca una elección.

Paz Pereira ganó la segunda vuelta presidencial con el 54,95 % de la votación, frente a un 45,05 % obtenido por el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), computado el 99,93 % de los sufragios a la espera de la publicación de los resultados oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral.

El también senador centrista postuló junto al expolícía Edman Lara, su candidato vicepresidencial, y ambos tomarán juramento el próximo 8 de noviembre.