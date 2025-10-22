Siria se incauta de más de 13 millones de pastillas de 'captagón' en apenas tres días

La última operación, desarrollada en cooperación con las autoridades iraquíes, derivó en el arresto de varios miembros de una red de narcotraficantes que estaban en posesión de 1,27 millones de pastillas de 'captagón' -un tipo de anfetamina- y 108 kilos de hachís, informó el Ministerio de Interior de Siria en un comunicado.

Las cantidades incautadas se suman a otros 12 millones de pastillas del estimulante que fueron halladas hace dos días durante una redada contra el líder de un grupo de traficantes a las afueras de Damasco, donde las fuerzas de seguridad sirias también recuperaron diversas armas, según indicó entonces el ministerio.

El alijo encontrado a comienzos de semana, que iba a ser exportado a Arabia Saudí, es uno de los más grandes incautados desde el derrocamiento de Bachar al Asad hace casi un año.

El régimen de Al Asad estaba acusado de estar involucrado en la producción de esta droga, cuyo contrabando a terceros países -muchos de ellos en el golfo Pérsico- pasa a menudo por cruzar primero la porosa frontera con el Líbano, donde también se fabrica en menor medida.

El 'captagón' toma su nombre de una marca de fenetilina, pero la droga denominada de esta forma que se ha expandido por Oriente Medio en los últimos años puede estar compuesta de muchos tipos de químicos, una adaptabilidad que ha contribuido a su proliferación junto con la simpleza de su proceso de producción.