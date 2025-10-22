Taiwán investiga posible brote de peste porcina tras detectar un caso en centro de la isla

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el ministro taiwanés de Agricultura, Chen Junne-jih, informó que hasta el momento se han sacrificado 195 cerdos y que ya se ha puesto en marcha una investigación en todas las granjas porcinas de la isla para supervisar el estado de salud de los animales.

"Las autoridades trabajarán conjuntamente con el Gobierno municipal de Taichung para llevar a cabo las labores de prevención correspondientes", apuntó el funcionario en una rueda de prensa.

Como parte de esas medidas de prevención, el Ministerio de Agricultura anunció la prohibición, a partir de las 12:00 de hoy (04:00 GMT), del transporte y sacrificio de cerdos en toda la isla durante cinco días, un periodo que podría ampliarse de acuerdo a la evolución de la situación.

La cartera también vetó el uso de desperdicios de comida para alimentar al ganado porcino y ordenó la "desinfección total" de los mercados de carne y de los vehículos utilizados para su transporte.

Por otra parte, los animales que ya habían sido enviados a mercados o mataderos antes de la prohibición podrán ser comercializados, pero no se permitirá la salida de ejemplares vivos de esas instalaciones.

Además, se reforzarán las inspecciones previas y posteriores al sacrificio y se aplicarán medidas para ajustar la producción y el suministro, con el fin de "garantizar la estabilidad" del mercado porcino taiwanés, apuntó el Ministerio.

Taiwán aplica un estricto control en las fronteras para impedir la entrada de productos porcinos, imponiendo multas de 200.000 dólares taiwaneses (unos 6.510 dólares estadounidenses) para los infractores primerizos y de un millón de dólares taiwaneses (32.550 dólares) a los reincidentes, de acuerdo a CNA.

Desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de agosto de 2025, las autoridades analizaron un total de 9.076 muestras de carne de cerdo incautado en frontera y 949 dieron positivo en peste porcina, la mayoría de las cuales procedían de China, Vietnam, Tailandia y Malasia.

La peste porcina africana no afecta a los humanos, pero es altamente letal para los cerdos, con una tasa de mortalidad de hasta el 100 % en sus formas agudas.