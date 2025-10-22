Trump dice que si continúa campaña contra narcotráfico por tierra notificará al Congreso

"Si no lo hacemos, van a entrar cientos de miles de personas por tierra, porque ya no vienen por barco", aseguró Trump al ser cuestionado sobre sus acciones militares cerca de la costa venezolana.

El mandatario afirmó que ordenará bombardeos contra posibles objetivos terrestres como parte de una campaña de ejecución contra personas ligadas al tráfico de drogas.

"Les daremos un duro golpe cuando entren por tierra", reiteró Trump y agregó que "aún no lo han experimientado pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo".

El republicano agregó que "probablemente" su Administración iría al Congreso posteriormente para explicar con exactitud lo que están haciendo antes de lanzar ataques terrestres.

Sin embargo, aclaró que a su criterio no necesitan permiso para hacerlo y que podrían actuar porque cuentan con la autorización legal.

Este miércoles, el Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó el que sería el octavo ataque a narcolanchas y el primero en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe, en su mayoría cerca de las costas de Venezuela, como parte de la que ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense ha provocado una escalada en las tensiones con los Gobiernos de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro, y de Venezuela, con Nicolás Maduro al mando, a los que Trump acusa de liderar "redes de narcotráfico" desde sus países, algo que estos niegan.