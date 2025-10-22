Ucrania y Suecia firman acuerdo de intenciones para suministro de hasta 150 cazas a Kiev

El acuerdo de intenciones fue suscrito en un hangar del aeropuerto sueco de Linköping, donde se encuentra también el fabricante Saab, que produce los Gripen, cuyo modelo serie E estaba expuesto detrás de Zelenski y Kristersson.

"Este es el comienzo de un largo camino y nos llevará un paso más cerca de un importante acuerdo de exportación para Saab, señaló el primer ministro sueco.

Kristersson explicó que esta importante cooperación a largo plazo con Ucrania, de entre diez y 15 años, según calculó, se trasladará si todo va bien en el suministro a Kiev de entre 100 y 150 aviones Gripen de la serie E a fin de reforzar la Fuerza Aérea de ese país.

El jefe del Gobierno sueco señaló que el acuerdo de intenciones "contribuirá a mejorar la seguridad en nuestra parte del mundo y reforzará tanto a Ucrania como a Suecia", si bien reconoció que el tema de la financiación de los aviones aún está en el aire.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Zelenski recalcó que se trata del comienzo de una nueva era, aunque de momento no hay un calendario de entrega.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe de Estado ucraniano explicó que en el mundo los tres mejores gazas son los Gripen suecos, la serie F estadounidense de Lockheed Martin y los Raphale franceses.

Los suecos, sostuvo, "son aviones fantásticos que nos pueden proteger de varias amenazas".

Zelenski recalcó que su país tiene experiencia a la hora de comparar cazas, desde los soviéticos que tenía hasta los cazas F-16, por lo que ha llegado a la conclusión de que "los Gripen son nuestra prioridad".