"El régimen de Kiev continua perpetrando crímenes inhumanos contra civiles. El Ejército ucraniano atacó con drones kamikaze a civiles de la localidad de Andréikovichi del distrito Pogarski. A consecuencia de las acciones terroristas, lamentablemente, murió un civil", escribió en su canal de Telegram.

Según Bogomaz, otro civil resultó herido.

"El hombre fue trasladado al hospital, donde recibió toda la ayuda médica necesaria", indicó, al expresar sus profundas condolencias a los familiares del fallecido y desearle un rápido restablecimiento al herido.

Prácticamente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el Ejército ucraniano ataca periódicamente las regiones fronterizas de Briansk, Bélgorod y Kursk.

