Una persona resulta herida de gravedad en un tiroteo frente al Parlamento de Serbia

La rápida intervención policial permitió detener al presunto atacante, un hombre de 70 años, quien habría disparado contra una persona mientras una tienda de campaña ardía frente al Parlamento, informan los medios locales.

La víctima, según el diario 'Informer', resultó gravemente herida en la pierna.

Un video difundido en redes mostró a agentes acercándose a las tiendas mientras se oían disparos y una carpa ardía.

Según el diario 'Telegraf', el hombre de 70 años disparó a otro de 57 años en la pierna y luego contra una bombona de gas, lo que provocó el incendio.

En una rueda de prensa posterior, en la que se mostraron imágenes del arresto del sospechoso, Vucic calificó el incidente como un ataque "terrorista".

El presidente serbio, que desde hace un año afronta protestas multitudinarias contra su gestión, dijo que los opositores al Gobierno "les ha fallado todo" y que solo les quedan el odio y la violencia.

En el vídeo mostrado por el presidente, el sospechoso admite que disparó con la intención de provocar una reacción de la policía para que "lo mataran".

Añadió que, además de su motivación de ser abatido por la policía "porque ya no puede seguir viviendo", también le molestaba la ocupación del centro de la ciudad por parte del campamento de apoyo a Vucic.

El presidente indicó que el sospechoso del ataque es un exagente de la Seguridad del Estado, donde trabajó durante más de 16 años.

Serbia lleva un año de protestas multitudinarias lideradas por estudiantes, que acusan al gobierno de Vucic de corrupción y autoritarismo, mientras que el campamento de simpatizantes de Vucic frente al Parlamento busca respaldar al presidente serbio.